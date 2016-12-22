Госпогранслужба Украины привела все корабли в боеготовность

Все корабли и катера Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщил в эфире телеканала UATV глава ведомства Петр Цигикал.

«Практически весь плавсостав находится сегодня в море», — приводятся его слова на сайте госпогранслужбы.

Цигикал отметил, что с 1 декабря пограничников ввели в штат управления морской охраны. Также он сообщил, что создано морское региональное управление.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники обстреляли и задержали три украинских судна — катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». По версии ФСБ, они нарушили российскую границу и не подчинились требованиям пограничников остановиться. После задержания суда направили в порт в Керчи, а всех находившихся на борту украинских моряков арестовали. Украина утверждает, что российская сторона знала о предстоящих маневрах, и называет действия России агрессией. Москва считает инцидент намеренной провокацией.

В нескольких областях Украины с 28 ноября введено военное положение сроком на 30 дней. 26 ноября начальник Генштаба страны отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальной армии в полную боевую готовность.

3 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о передислокации подразделений ряда войск на границу с Россией. Также он рассказал, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервом первой очереди.