Подъем столкнувшегося с танкером норвежского фрегата отложили до января
Общество, 19:27
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Подъем столкнувшегося с танкером норвежского фрегата отложили до января
Вооруженные силы Норвегии перенесли на январь операцию по подъему фрегата Helge Ingstad, столкнувшегося с танкером. Об этом сообщает NRK со ссылкой на руководителя спасательной операции Ариля Эйдегара.
Отмечается, что подъем фрегата отложен в связи с погодными условиями. Фрегат ушел глубже под воду и уже соприкасается с дном, из-за чего водолазы не могут протянуть под ним подъемные цепи. В связи с этим оборонное ведомство рассматривает другие способы подъема фрегата.
В начале ноября фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером у берегов Норвегии. В результате пострадали семь человек, фрегат частично затонул.
Из-за аварии была приостановлена добыча нефти и газа на нескольких месторождениях.