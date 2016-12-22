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В Норвегии прошли крупнейшие учения НАТО. Фоторепортаж
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В Норвегии прошли крупнейшие учения НАТО. Фоторепортаж
Общество, 12:48
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Как прошли крупнейшие учения НАТО в Норвегии
На территории Норвегии 7 ноября завершились учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») c участием военных США, Германии, Швеции и Финляндии. Учения стали крупнейшими в Европе со времен холодной войны. Как они проходили — в фоторепортаже РБК
Имитация бомбардировок в море
(Фото: OR-8 Sebastien Raffin / French A, Allied Air Command)
Учения Trident Juncture проходят раз в три года и считаются крупнейшими маневрами НАТО
Французский десантный корабль-амфибия Dixmude
(Фото: OR-8 Sebastien Raffin / French A, Allied Air Command)

В этот раз учения прошли у берегов Норвегии с 25 октября по 7 ноября

Военные корабли НАТО и шведские корветы HMS Nyköping и HSwMS Karlstad
(Фото: PO(Phot) Jim Gibson RNR)

В учениях приняли участие более 45 тыс. военнослужащих из 31 страны, 250 самолетов, 65 кораблей, а также свыше 10 тыс. единиц боевой техники

Фото: SGM Marco Dorow / German Army
По сценарию учений страну обороняют от вымышленного государства Муринус. Чтобы освободить захваченные по сценарию территории, необходима переброска войск по морю, высадка десанта и нанесение ударов с воздуха, что и отрабатывается в ходе учений
Военнослужащие армии США
(Фото: U.S. Army photo / CPL Kevin Sterling Payne)

Военнослужащие Норвегии, Канады и Швеции, а также морская пехота экспедиционного корпуса США на учениях представляют наступающую армию Муринуса или силы Севера. В море их поддерживают корабли ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании и США. По сценарию им противостоят силы Юга — военнослужащие морской пехоты Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции

Тяжелый десантно-транспортный вертолет СН-53Е Super Stallion ВВС США
(Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Cody J. Ohira)
Учения стали крупнейшими для Норвегии с 1980 года
Военнослужащие канадской армии во время учений
(Фото: Sgt Marc-André Gaudreault / JFC Brunssum Imagery)
Контингенты США, Германии и Норвегии — крупнейшие на этих учениях — 18,5 тыс., 9 тыс. и 6,8 тыс. солдат соответственно
Германская боевая машина пехоты Marder
(Фото: SGM Marco Dorow / German Army)

«Руководство НАТО само лучше всех знает, что давно запланированные маневры, скорее всего, пройдут безо всяких проблем, но их возможности в случае реального нападения будут весьма ограничены. Это касается и инфраструктуры, и транспортных средств, и боевых возможностей на воде и в воздухе, но также и перспектив размещения на востоке крупных войсковых соединений. Возникает вопрос: есть ли в наше время смысл в столь масштабных военных маневрах именно в такой форме?» — писала об учениях немецкая газета Die Welt

Фото: Jesper Sundström / Swedish Armed Forces
В департаменте информации и печати МИД России назвали учения направленными против России. По словам представителя ведомства, они могут повлечь осложнение военно-политической обстановки в регионе
Основной боевой танк США M1 Abrams
(Фото: Sgt Marc-André Gaudreault / JFC Brunssum Imagery)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против конкретной страны, но посылают сигнал, что «НАТО готово и способно защитить всех союзников от любой угрозы»

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , военные учения
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