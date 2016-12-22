Как прошли крупнейшие учения НАТО в Норвегии

В этот раз учения прошли у берегов Норвегии с 25 октября по 7 ноября
В учениях приняли участие более 45 тыс. военнослужащих из 31 страны, 250 самолетов, 65 кораблей, а также свыше 10 тыс. единиц боевой техники
Военнослужащие Норвегии, Канады и Швеции, а также морская пехота экспедиционного корпуса США на учениях представляют наступающую армию Муринуса или силы Севера. В море их поддерживают корабли ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании и США. По сценарию им противостоят силы Юга — военнослужащие морской пехоты Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции
«Руководство НАТО само лучше всех знает, что давно запланированные маневры, скорее всего, пройдут безо всяких проблем, но их возможности в случае реального нападения будут весьма ограничены. Это касается и инфраструктуры, и транспортных средств, и боевых возможностей на воде и в воздухе, но также и перспектив размещения на востоке крупных войсковых соединений. Возникает вопрос: есть ли в наше время смысл в столь масштабных военных маневрах именно в такой форме?» — писала об учениях немецкая газета Die Welt
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения не направлены против конкретной страны, но посылают сигнал, что «НАТО готово и способно защитить всех союзников от любой угрозы»