Как прошли крупнейшие учения НАТО в Норвегии

«Руководство НАТО само лучше всех знает, что давно запланированные маневры, скорее всего, пройдут безо всяких проблем, но их возможности в случае реального нападения будут весьма ограничены. Это касается и инфраструктуры, и транспортных средств, и боевых возможностей на воде и в воздухе, но также и перспектив размещения на востоке крупных войсковых соединений. Возникает вопрос: есть ли в наше время смысл в столь масштабных военных маневрах именно в такой форме?» — писала об учениях немецкая газета Die Welt