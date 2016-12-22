Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата

Швейцарское издание Dagbladet со ссылкой на местные спасательные службы опубликовало видеозапись с частично затонувшим у берегов Норвегии фрегатом Helge Ingstad. На кадрах видно, как после столкновения с танкером Sola TS на корабле проводится эвакуация, к фрегату подходят спасательные шлюпки.
То, что корма фрегата затонула, заметно и на записи, сделанной у места происшествия позже. Подобные кадры на своем сайте разместило также онлайн-издание Drive.
Газета уточняет, что по сообщениям и фотографиям с места происшествия можно судить, что после столкновения ущерб для Helge Ingstad был настолько большим, что капитан приказал экипажу корабля увести фрегат на мель у входа во фьорд, чтобы корабль не затонул полностью. На правом борту на корпусе фрегата заметно большое повреждение, пишут СМИ.
Helge Ingstad участвовал в военных учениях НАТО, которые проходили у берегов Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В момент, когда произошел инцидент с участием танкера Sola TS, фрегат уже возвращался в порт. На его борту находились 137 человек. NRK со ссылкой на спасателей прежде уточнял, что после столкновения Helge Ingstad потерял управление и начал дрейфовать к берегу. В результате происшествия ранения получили семь человек.
На борту танкера в момент аварии находились 23 человека. Сотрудники аварийных служб прежде говорили, что угрозы затопления Sola TS нет.