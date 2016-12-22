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Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата
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Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата
Общество, 21:39
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Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата
На кадрах и фотографиях с места аварии заметно, что часть фрегата Helge Ingstad после столкновения с танкером затонула. В результате происшествия пострадали семь человек
Фото: amlivemon / Twitter

Швейцарское издание Dagbladet со ссылкой на местные спасательные службы опубликовало видеозапись с частично затонувшим у берегов Норвегии фрегатом Helge Ingstad. На кадрах видно, как после столкновения с танкером Sola TS ​на корабле проводится эвакуация, к фрегату подходят спасательные шлюпки.

Видео: Dagbladet / YouTube

То, что корма фрегата затонула, заметно и на записи, сделанной у места происшествия позже. Подобные кадры на своем сайте разместило также онлайн-издание Drive.

Видео: miladvisor / Twitter

Газета уточняет, что по сообщениям и фотографиям с места происшествия можно судить, что после столкновения ущерб для Helge Ingstad был настолько большим, что капитан приказал экипажу корабля увести фрегат на мель у входа во фьорд, чтобы корабль не затонул полностью. На правом борту на корпусе фрегата заметно большое повреждение, пишут СМИ.

Helge Ingstad участвовал в военных учениях НАТО, которые проходили у берегов Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В момент, когда произошел инцидент с участием танкера Sola TS, фрегат уже возвращался в порт.​ На его борту находились 137 человек. NRK со ссылкой на спасателей прежде уточнял, что после столкновения Helge Ingstad потерял управление и начал дрейфовать к берегу. В результате происшествия ранения получили семь человек.

На борту танкера в момент аварии находились 23 человека. Сотрудники аварийных служб прежде говорили, что угрозы затопления Sola TS нет.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Норвегия , военные учения , авария
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