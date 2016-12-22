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В Норвегии возвращавшийся с учений НАТО фрегат столкнулся с танкером
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В Норвегии возвращавшийся с учений НАТО фрегат столкнулся с танкером
Общество, 09:37
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В Норвегии возвращавшийся с учений НАТО фрегат столкнулся с танкером

В результате столкновения фрегата Helge Ingstad и танкера Sola TS у берегов Норвегии пострадали семь человек. Об этом сообщает NRK со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что столкновение произошло в коммуне Эйгарден. По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.

На борту танкера находятся 23 человека, их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, угрозы затопления судна нет.

Как прошли крупнейшие учения НАТО в Норвегии Еще 6 фото
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Причины случившегося выясняются. VG со ссылкой на представителя Вооруженных сил Норвегии уточняет, что фрегат участвовал в учениях НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). «Фрегат завершил миссию и направлялся на базу Хоконсверн», — заявил он.

В конце июня в порту голландского Роттердама нефтяной танкер Bow Jubail столкнулся с пирсом. В корпусе судна образовалась пробоина, через которую в воду вытекло 217 т мазута. Пострадавших среди экипажа судна и сотрудников терминала нет.

Теги: Норвегия , корабль , фрегат , танкер
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