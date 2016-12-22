Несколько месторождений в Норвегии приостановили работу из-за фрегата
Бизнес, 15:31
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Несколько месторождений в Норвегии приостановили работу из-за фрегата
В Норвегии приостановили добычу нефти и газа на нескольких месторождениях после столкновения танкера с фрегатом, сообщает Norway Today.
В частности, работа приостановлена на месторождениях Edvard Grieg (50% которого принадлежат Lundin), Ivar Aasen (BP), а также Oseberg и Grane, оператором которых выступает Statoil. Кроме того, был закрыт терминал Sture, принадлежащий норвежской Equinor.
Ранее сообщалось, что танкер Sola TS и фрегат Helge Ingstad, возвращавшийся с учений НАТО, столкнулись у берегов Норвегии в районе коммунны Эйгарден.
После столкновения фрегат, на борту которого находились 137 человек, потерял управление и начал дрейфовать к берегу. В результате происшествия пострадали семь человек.