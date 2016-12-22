Посольство России в Канаде пригрозило Би-би-си закрытием при запрете RT

Российское посольство в Канаде пригрозило, что, если британский медиарегулятор Ofcom запретит работу канала RT в стране, то это может привести к закрытию канала Би-би-си в России. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter.

«Так почему же Ofcom так боится вещания RT в Великобритании? Кстати, если RT запретят, то до свидания Би-би-си в России», — говорится в сообщении.

В посольстве также сослались на данные Ofcom, согласно которым аудитория RT в Великобритании составляет 3400 зрителей в любой момент времени в течение дня, а в неделю достигает в среднем 1% взрослых британцев.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Ранее представитель Ofcom рассказал ​британской газете The Independent, что регулятор может наложить «установленную законом санкцию» на российский телеканал RT за нарушение беспристрастности освещения отравления Скрипалей в Солсбери, войны в Сирии и ситуации на Украине.

По данным газеты, медиарегулятор выяснил, что RT нарушил правила вещания в семи выпусках новостей в течение шести недель. The Independent отмечает, что Ofcom может вносить исправления, налагать штрафы и в конечном итоге отзывать лицензию на вещание, что является последним средством.

В апреле Ofcom начал семь расследований в отношении ряда программ телеканала RT. К ним предъявили претензию о несоответствии лицензионному кодексу регулятора. В мае Ofcom приступил к еще трем расследованиям. Посольство России в Великобритании заявило, что эта проверка является давлением на RT и «обязательно повлияет на свободу прессы в Великобритании». Впоследствии The Telegraph узнала, что Ofcom принял решение не лишать лицензии телеканал RT.