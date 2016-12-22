Посольство России в Канаде пригрозило Би-би-си закрытием при запрете RT

Российское посольство в Канаде пригрозило, что, если британский медиарегулятор Ofcom запретит работу канала RT в стране, то это может привести к закрытию канала Би-би-си в России. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter.
«Так почему же Ofcom так боится вещания RT в Великобритании? Кстати, если RT запретят, то до свидания Би-би-си в России», — говорится в сообщении.
В посольстве также сослались на данные Ofcom, согласно которым аудитория RT в Великобритании составляет 3400 зрителей в любой момент времени в течение дня, а в неделю достигает в среднем 1% взрослых британцев.
РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.
Ранее представитель Ofcom рассказал британской газете The Independent, что регулятор может наложить «установленную законом санкцию» на российский телеканал RT за нарушение беспристрастности освещения отравления Скрипалей в Солсбери, войны в Сирии и ситуации на Украине.
По данным газеты, медиарегулятор выяснил, что RT нарушил правила вещания в семи выпусках новостей в течение шести недель. The Independent отмечает, что Ofcom может вносить исправления, налагать штрафы и в конечном итоге отзывать лицензию на вещание, что является последним средством.
В апреле Ofcom начал семь расследований в отношении ряда программ телеканала RT. К ним предъявили претензию о несоответствии лицензионному кодексу регулятора. В мае Ofcom приступил к еще трем расследованиям. Посольство России в Великобритании заявило, что эта проверка является давлением на RT и «обязательно повлияет на свободу прессы в Великобритании». Впоследствии The Telegraph узнала, что Ofcom принял решение не лишать лицензии телеканал RT.