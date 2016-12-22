Посольство России обвинило власти Британии в давлении на RT

Расследование британского медиарегулятора Ofcom в отношении телекомпании RT вызывает серьезную озабоченность и «обязательно повлияет на свободу прессы в Великобритании». Об этом говорится в сообщении на сайте российского посольства в Британии.

«Эта целенаправленная проверка, направленная на одну конкретную новостную организацию и касающаяся одной конкретной проблемы, представляет собой давление на эту конкретную вещательную компанию», — заявили в посольстве.

Ofcom 18 апреля начал семь расследований против ряда программ RT, заподозрив компанию в нарушении объективности освещения «дела Скрипаля». «После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение числа программ RT, которые требуют расследования на предмет потенциальных нарушений кодекса вещания Ofcom», — указывали в медиарегуляторе.

В RT отмечали, что редакционный подход не менялся после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта.

Ofcom в марте допустил отзыв лицензии у RT, если будет доказана причастность России к отравлению Скрипалей. Власти Британии считают, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», и к этому причастна Россия. В Москве отрицают все обвинения. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Скрипалей могли отравить разработанным США и Британией веществом BZ.

В ОЗХО 18 апреля не подтвердили наличия BZ в образцах, взятых на месте отравления Скрипалей в Солсбери. В МИД России скептически отнеслись к выводам организации и попросили предоставить полные данные по «делу Скрипаля».