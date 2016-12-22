Путин прокомментировал возможность освобождения украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что судьба задержанных у Керченского пролива украинских моряков будет решаться после завершения уголовного разбирательства. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.

По словам Путина, Москву недавно посетил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Украины в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук, который спросил об освобождении украинских военнослужащих. Однако президент ответил, что этот вопрос можно решать только после завершения уголовного разбирательства.

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые направлялись к Керченскому проливу. По заявлению ФСБ, они вошли в территориальные воды России без разрешения и не реагировали на требования остановиться.

Суд арестовал украинсих моряков до 25 января. Их обвинили в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ). Путин отмечал, что пока вопрос об обмене украинских моряков не стоит. При этом в Киеве предлагали обменять 89 россиян на 42 украинца до Нового года.