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Путин прокомментировал возможность освобождения украинских моряков
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Путин прокомментировал возможность освобождения украинских моряков
Конфликт в Азовском море, 13:45
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Путин прокомментировал возможность освобождения украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что судьба задержанных у Керченского пролива украинских моряков будет решаться после завершения уголовного разбирательства. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.

По словам Путина, Москву недавно посетил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Украины в трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук, который спросил об освобождении украинских военнослужащих. Однако президент ответил, что этот вопрос можно решать только после завершения уголовного разбирательства.

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Политика

25 ноября российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые направлялись к Керченскому проливу. По заявлению ФСБ, они вошли в территориальные воды России без разрешения и не реагировали на требования остановиться.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

Суд арестовал украинсих моряков до 25 января. Их обвинили в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ). Путин отмечал, что пока вопрос об обмене украинских моряков не стоит. При этом в Киеве предлагали обменять 89 россиян на 42 украинца до Нового года.

Теги: Владимир Путин , Керченский пролив , ВМС Украины , моряки
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