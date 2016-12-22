Путин назвал причины выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что США хотят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за беспокойства по поводу российских ракет морского и воздушного базирования. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что же так забеспокоило наших партнеров? Видимо, то, что у нас появились эти компоненты — ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские», — сказал он.

Путин рассказал, что появившиеся в России ракеты Х-101 воздушного базирования относятся к ракетам средней дальности (4500). Он также предположил, что это могло вызвать беспокойство, но подчеркнул, что в этом нет нарушения договора.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Он объяснил свое решение нарушением Россией договора. Это касается комплекса 9М729 (SSC-8), который, по мнению Москвы, соответствует положениям договора.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу направил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису две ноты с предложениями обсудить разногласия по ДРСМД. Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что Москва в течение трех дней не получила ответ от Пентагона. Впоследствии официальный представитель военного ведомства США Эрик Мэхон заявил, что руководство Пентагона не увидело в предложениях Шойгу желания сохранить договор.

Россия также предложила Генассамблее ООН принять резолюцию о поддержке ДРСМД.