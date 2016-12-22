Пентагон не увидел в письме Шойгу желания сохранить договор о ракетах

Руководство Пентагона не увидело в предложениях Сергея Шойгу касательно договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) признаков того, что Москва действительно хочет сохранить это соглашение, сообщил агентству «РИА Новости» официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.
По его словам, Россия ни разу не признавала свои нарушения, а в предложениях Шойгу не говорится о том, что Москва хочет вернуться «к полному и проверяемому соблюдению соглашения».
В комментарии агентству ТАСС, Пэхон обвинил российские власти в том, что свои предложения «они тотчас превратили в элемент пропаганду». «Это говорит о несерьезности этой инициативы», — подчеркнул он.
15 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису ноту, в которой предлагалось обсудить разногласия по ДРСМД. Конашенков указал, что ответа них получено не было, что свидетельствует о нежелании США вести диалог.
О намерении выйти из договора 1987 года президент США Дональд Трамп заявил в конце октября. Он объяснил это тем, что в России разрабатывается комплекс 9М729 (SSC-8), который якобы может нанести ядерный удар по странам Европы. Позже государственный секретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у России «нескольких батальонов» запрещенных договоров крылатых ракет.В Москве категорически отвергают обвинения в свой адрес. В МИД России указывали, что 9М729 не испытывались на запрещенную договором 1987 года дальность. При этом Россия вменяла Вашингтону развертывание в Румынии и Польше пусковых комплексов Mk-41, которые в случае необходимости могут использоваться для запуска запрещенных договором крылатых ракет.