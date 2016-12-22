В Минобороны заявили о наличии плана на случай выхода США из ДРСМД

Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) учитывается при планировании боевого применения стратегических ядерных сил России. Об этом заявил в интервью газете «Красная звезда» командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Он отметил, что российское военное ведомство также учитывает последующее за выходом из договора размещение американских ракет средней дальности в Европе и возникающие из-за этого новые угрозы безопасности.

Так, до конца 2018 года в ВС России планируют поставить до 100 новых образцов вооружения, в том числе ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования «Ярс».

Задачи РВСН с выходом США из ДРСМД по обеспечению ядерного сдерживания не изменятся.

Ранее, 15 декабря, стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу направил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису предложение обсудить разногласия по договору РСМД. Российская сторона не получила ответ в течение трех дней, что в ведомстве расценили как нежелание Вашингтона вести диалог.

В октябре этого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Москва разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по странам Европы.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря пояснил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не признает нарушения и не вернется к исполнению обязательств.