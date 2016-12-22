Россия предложила ООН поддержать ДРМСД

Россия предложила Генеральной ассамблее ООН принять резолюцию о поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Официальный представитель постоянного постпредства России при ООН Федор Стржижовский заявил о внесении в Генеральную ассамблею проекта резолюцию в поддержку ДРМСД. По его мнению, это делается из-за «фактического запуска США процедуры приостановления своего участия в соглашении», сообщает агентство ТАСС.

В российской делегации предлагают разрешать возникшие вопросы при помощи предусмотренных в договоре механизмов.

4 декабря государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать условия ДРСМД в течение 60 дней в том случае, если «Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств».

В Вашингтоне указывают, что у России есть несколько батальонов крылатых ракет 9М729, которые угрожают безопасности Европы.

В Москве заявляют, что все обвинения США необоснованны, а бенефициаром разрыва договора является американский военно-промышленный комплекс. Об этом 26 ноября заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

ДРСМД был подписан в 1987 году СССР и США. Он запрещает Москве и Вашингтону иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км (средний) и от 500 до 1000 км (меньший).