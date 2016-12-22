В Минобороны заявили об обращении Шойгу в Пентагон по договору о РСМД

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису предложение обсудить разногласия по договору РСМД, однако не получил никакого ответа уже в течение трех дней, заявил Игорь Конашенков

Сергей Шойгу (Фото: РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису две ноты, на которые Москва не получила ответа в течение уже трех дней, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, отсутствие ответа свидетельствует о нежелании Вашингтона вести диалог.

Одно из посланий содержит предложение обсудить разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. «Тем не менее по прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало. Все это говорит о нежелании американской стороны аргументированного и профессионального диалога с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности», — цитирует ТАСС Конашенкова.

Вторая нота посвящена нарастанию курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган, 20 октября. В Вашингтоне считают, что Москва разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по европейским странам. Речь идет о новом российском комплексе 9М729 (SSC-8), который, как считают в Москве, соответствует положениям договора 1987 года.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. По его словам, у Москвы готово «несколько батальонов» крылатых ракет SSC-8 (9M729). «Дальность полета этих ракет представляет непосредственную угрозу для Европы», — подчеркнул Помпео.

Страны НАТО также признали, что Россия нарушает договор, упомянув ракету 9М729.

В Вашингтоне неоднократно давали понять, что у проблемы есть еще одна сторона: договор накладывает обязательства на Россию и США, в то время как третьи страны, такие как Китай, остаются свободными от всяких обязательств и продолжают разрабатывать и совершенствовать этот класс ракет.

