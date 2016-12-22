Россия во второй раз внесет в ООН резолюцию о сохранении ДРСМД

Россия во второй раз внесет в Генассамблею ООН резолюцию о сохранении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио «Комсомольская правда».
«Мы буквально сегодня в Организации Объединенных Наций будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая высказалась бы в поддержку сохранения этого договора», — заявил он.
Лавров также добавил, что российская сторона сообщила Вашингтону о своей озабоченности относительно того, как выполняется Договор в настоящий момент. Так, Москва предоставила конкретные факты нарушения ДРСМД, в том числе развертывание американской базы в Румынии и планах создать базу в Польше.
Также министр пояснил, почему США намерены разорвать Договор. По его словам, Вашингтон тем самым показывает желание распространить действие обязательств, ранее взятых на себя СССР, на КНДР, Иран и другие страны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что выход США из ДРСМД и размещение американских ракет средней дальности в Европе учитывается при планировании боевого применения стратегических ядерных сил России.
В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, объяснив это решение тем, что Москва разрабатывает ракетные системы, которые могут позволить нанести ядерный удар по странам Европы. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что Вашингтон перестанет соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Москва не признает нарушения и не вернется к исполнению обязательств.