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Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД
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Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД
Политика, 16:03
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Путин ответил на заявление Помпео о нарушении Россией ДРСМД

Президент Владимир Путин заявил, что США не предоставили доказательств нарушения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает «РИА Новости».

«Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», — подчеркнул он.

Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах
Политика

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. В это время Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружения, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги будут определены после консультаций с европейскими союзниками. Он подчеркнул, что Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения. Американское посольство в Москве передало в российское министерство официальную ноту.

Представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Москва считает домыслами обвинения США. В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД.

Теги: Путин Владимир Владимирович , Майк Помпео , ДРСМД
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