Порошенко пообещал поддержку более достойному кандидату на выборах

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что не готов обсуждать свое участие в президентских выборах в 2019 году. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Сейчас не готов! Потому что у нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас этому место, после томоса и после всего», — ответил он на соответствующий вопрос.

Порошенко добавил, что если примет решение баллотироваться в президенты в следующем году, но будет более достойный кандидат, то он будет ему помогать. Президент отметил, что он доверяет украинскому народу и выразил уверенность в его ответственном выборе.

Ранее съезд украинского «Оппозиционного блока» решил выдвинуть главу партии Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины. По мнению Вилкула, главными задачами страны являются вопросы мира и заработной платы. Он заявил, что видит путь Украины в становлении внеблокового независимого государства.

В конце ноября Верховная рада утвердила 31 марта 2019 года датой проведения президентских выборов в стране. Эту дату ранее предлагал действующий президент Петр Порошенко. При этом введение в десяти областях Украины военного положения из-за инцидента у Керченского пролива привело к слухам о возможном переносе президентских выборов. Например, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допускал отмену выборов на Украине под предлогом защиты страны. Президент России Владимир Путин также называл инцидент провокацией в интересах Порошенко перед выборами украинского лидера. Однако Порошенко заявлял, что перенос президентских выборов возможен только в случае вооруженной внешней агрессии.