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Рада утвердила дату проведения президентских выборов
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Рада утвердила дату проведения президентских выборов
Политика, 13:51
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Рада утвердила дату проведения президентских выборов

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление подписал председатель Верховной рады Андрей Парубий. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Верховная рада приняла проект этого постановления 26 ноября. За это решение проголосовали 228 народных депутатов. Как заявлял тогда Парубий, он внес этот документ, «чтобы снять любые вопросы и домыслы относительно проведения выборов президента Украины».

В тот же день украинский парламент проголосовал за введение в стране военного положения из-за конфликта в Керченском проливе с участием украинских и российских кораблей, который произошел 25 ноября.

Изданный Петром Порошенко указ о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в республике. 27 ноября российский премьер Дмитрий Медведев высказал мнение, что «президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, шансов выйти во второй тур». По словам премьера, провокация в Керченском проливе была предпринята «для того, чтобы добиться определенных политических выгодных для действующего президента решений». О том, что на Украине из-за введения военного положения возможна отмена президентских выборов под предлогом защиты страны, заявлял и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Однако сам Петр Порошенко предложил закрепить дату выборов 31 марта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов назвал разговоры о введении военного положения для отсрочки выборов «политической спекуляцией».

Теги: президентские выборы , Андрей Парубий , Верховная рада
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