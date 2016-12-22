Патрушев назвал украинских моряков «разменной монетой» в игре Порошенко

Украинские моряки с задержанных в Керченском проливе кораблей ​оказались пешками в борьбе Петра Порошенко за власть, заявил «АиФ» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти», — сказал Патрушев.

По мнению главы Совбеза, инцидент с военными кораблями продемонстрировал, что у Порошенко нет четкой предвыборной программы, и он намерен строить свою кампанию на «раздувании мнимых угроз».

«С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины», — добавил Патрушев.

25 ноября украинские военные корабли — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — без уведомления вошли в территориальные воды России. Как заявили в ФСБ, на требование российских пограничников остановиться они не отреагировали, после чего был открыт огонь. В результате несколько моряков были ранены. Задержанные корабли доставили в порт Керчи.

Киев расценил случившееся как «российскую агрессию», в ряде областей страны на 30 суток ввели военное положение. На период действия этого режима на Украине могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан.

Российский МИД обвинил украинскую сторону в провокациях, а глава ведомства Сергей Лавров допустил, что военное положение «развяжет руки» местным радикалам.