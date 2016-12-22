Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины

Глава партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул станет кандидатом в президенты Украины в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу партии.

На съезде «Оппозиционного блока», прошедшего в субботу, 15 декабря, сопредседатель партии Борис Колесников призвал сплотиться вокруг Вилкула.

«У нас несколько задач. Первая — добиться мира. Вторая — дать людям зарплату на Родине», — сказал Вилкул на съезде.

Он добавил, что видит путь Украины не в вечной войне, а в становлении внеблокового независимого государства. При этом новым председателем политсовета партии стал Колесников, который отметил, что целью «Оппозиционного блока» являются как президентские, так и парламентские выборы.

В конце ноября Верховная рада Украины утвердила дату президентских выборов, которые пройдут в стране 31 марта 2019 года. Эту дату предлагал действующий президент Украины Петр Порошенко, который в конце ноября также подписал указ о введении военного положения в десяти областях страны из-за задержания украинских моряков в районе Керченского пролива российскими пограничниками.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказал мнение, что после такой меры возможна отмена президентских выборов «под предлогом защиты Украины». Президент России Владимир Путин также заявлял, что инцидент был провокацией, осуществленной в интересах Порошенко, чтобы создать препятствия для своих политических оппонентов в преддверии выборов.

Порошенко отмечал, что единственное, что может помешать проведению выборов в намеченное время, — «открытая вооруженная наземная агрессия».