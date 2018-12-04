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Украинский кризис ,
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Порошенко назвал условие переноса президентских выборов

Дата президентских выборов на Украине может быть перенесена только в случае вооруженной внешней агрессии. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече со студентами и преподавателями Прикарпатского национального университета. Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал «112 Украина»

Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года. «Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — сказал президент.

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Дату президентских выборов Верховная рада Украины утвердила 28 ноября. Закрепить дату 31 марта предлагал сам Порошенко.

Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране. Так, отмену выборов под предлогом защиты Украины допустил ​секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что ​«провокация» в Керченском проливе была предпринята «для того, чтобы добиться определенных политических выгодных для действующего президента решений».

25 ноября погранслужба ФСБ России обстреляла три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море. Украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи, их экипажи арестованы на два месяца. Украина назвала произошедшее «агрессией» России и ввела на 30 дней военное положение.

Теги: Петр Порошенко, Выборы, перенос выборов
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