Порошенко назвал условие переноса президентских выборов

Дата президентских выборов на Украине может быть перенесена только в случае вооруженной внешней агрессии. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече со студентами и преподавателями Прикарпатского национального университета. Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал «112 Украина»

Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года. «Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — сказал президент.

Дату президентских выборов Верховная рада Украины утвердила 28 ноября. Закрепить дату 31 марта предлагал сам Порошенко.

Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране. Так, отмену выборов под предлогом защиты Украины допустил ​секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что ​«провокация» в Керченском проливе была предпринята «для того, чтобы добиться определенных политических выгодных для действующего президента решений».