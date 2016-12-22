Во Франции в преддверии протестов «желтых жилетов» задержали 46 человек

В столичном регионе Иль-де-Франс Франции утром 15 декабря в преддверии очередных протестов «желтых жилетов» задержали 46 человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные полиции.
Согласно сообщению телеканала, в Париже к 10:30 по местному времени (12:30 мск) были задержаны 29 человек, еще 17 человек — за городом. При этом на прошлой неделе к этому времени только в столице было задержано около 300 человек.
Отмечается, что в субботу, 15 декабря, в Париже мобилизовано около 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 14 бронетранспортеров. Всего во Франции к обеспечению правопорядка привлечены 69 тыс. полицейских. На прошлой неделе были мобилизованы 89 тыс. правоохранителей.
Масштабные акции протеста «желтых жилетов» против повышения цен на бензин и налогов начались во Франции 17 ноября. Тогда на митинг вышло около 300 тыс. человек. При этом в Париже они попытались штурмовать главное здание МВД Франции. После этого выступления проходили каждую субботу. «Желтые жилеты» создавали баррикады, били витрины и участвовали в столкновениях с полицейскими.
В результате власти Франции решили отложить введение новых налогов на топливо на полгода.