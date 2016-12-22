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В Париже до начала акции протеста задержали около 300 человек
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В Париже до начала акции протеста задержали около 300 человек
Общество, 12:32
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В Париже до начала акции протеста задержали около 300 человек

В Париже до начала акции протеста «желтых жилетов» были задержаны 278 человек. Об этом сообщает газета Le Figaro.

После начала акции, по уточненным данным телеканала BFM, к настоящему моменту задержаны 343 человека. Точное число арестованных остается неизвестным, но, как сообщает BFM, 20 задержанных были определены спецслужбами как члены ультралевых или ультраправых группировок, призывавших к насилию в социальных сетях. ​

По данным газеты, власти, опасаясь повторения городских беспорядков в Париже, усилили полицейский контроль в городе и проводили обыски возле демонстрационных площадок.

Так, сотрудники правоохранительных органах обыскивали сумки участников акции и их транспортные средства. Отмечается, что у некоторых протестующих были найдены вещи, которые могли быть использованы для совершения насилия: брусчатка, маски, молотки, рогатки.

Как проходят топливные протесты во Франции Еще 6 фото
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Накануне, 7 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в стране мобилизуют более 89 тыс. полицейских для обеспечения порядка в ходе протестных акций «желтых жилетов» в субботу.

Масштабные акции протеста начались во Франции 17 ноября. Тогда на митинг вышло около 300 тыс. человек. При этом в Париже они попытались штурмовать главное здание МВД Франции. Участники акции протестовали против повышения цен на бензин ​и налогов.

Продолжились выступления митингующих спустя неделю, 24 ноября. «Желтые жилеты» создавали баррикады, ломали остановки, били витрины и участвовали в столкновениях с полицейскими.

В результате власти Франции приняли решение отложить введение новых налогов на топливо на полгода.


 

Теги: Париж , задержание , акции протеста
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