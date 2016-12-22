Путин прокомментировал протесты словами «не хотим как в Париже»

Призывы к несанкционированным митингам способны привести к событиям, похожим на беспорядки во Франции, считает российский президент. Французская полиция за время протестов «желтых жилетов» задержала более 4 тыс. человек

Владимир Путин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что призывы к несанкционированным митингам чреваты событиями, похожими на те, которые происходят с середины ноября во Франции. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

«Мы не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения. В начале Михаил Александрович (Федотов, глава СПЧ. — РБК) сказал, что Людмила Михайловна [Алексеева] могла находить компромиссы и все-таки договорилась с властями о том, чтобы эти митинги и массовые мероприятия были разрешены. И все было встроено в нормальное течение событий. Мне кажется, нужно к этому стремиться всем», — сказал глава государства.

Так он прокомментировал задержание и административный арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарева. По словам президента, решение суда было основано на призывах к несанкционированным митингам.

Накануне, 10 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе обращения в гражданам своей страны объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения. Он отметил, что за последние полтора года не смог решить проблемы, которые волнуют республику последние 40 лет.

​Заявление Макрона было сделано на фоне не прекращающихся с середины ноября протестов во Франции. Манифестанты протестуют против повышения налогов и роста цен на бензин, они носят желтые жилеты — обязательный атрибут водителей. Позже акцент протестов сместился на недовольство властью и общее экономическое положение в стране. Протестующие перекрывали дороги, блокировали топливные хранилища, разбивали автобусные остановки, жгли автомобили. В конце ноября в Париже они повредили Триумфальную арку, которую после этого закрыли на реставрацию. За время столкновений во Франции было задержано порядка 4 тыс. человек.