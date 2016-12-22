ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,68 65,84 EUR Нал. 76,39 74,53 USD Бирж. 66,76 +0,53 EUR Бирж. 75,47 +0,24 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3314,30 -19,70 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы
Лента новостей
Генсек ООН прокомментировал решение Косово создать свою армию 06:02, Политика Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы 05:19, Политика «Интерфакс» сообщил об уходе с поста гендиректора «дочки» РЖД 04:43, Бизнес Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу 04:05, Бизнес Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit 03:46, Политика Мюллер отчитался о расходах на расследование «российского дела» 03:20, Политика Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке 02:48, Бизнес Трамп назвал «чокнутого правого» новым руководителем аппарата Белого дома 02:23, Политика Посол России в Вене заявил об отсутствии доказательств вины биатлонистов 01:58, Общество WSJ узнала о краже китайскими хакерами секретных данных ВМС США 01:05, Общество Маршруты российские: какие риски несет проект о суверенном Рунете 00:38, Технологии и медиа СК объявил в розыск гендиректора хлебозавода в Москве 00:28, Бизнес Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг 14 дек, 23:48, Бизнес Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово 14 дек, 23:46, Политика СМИ узнали о попытке США заставить Deutsche Telekom отказаться от Huawei 14 дек, 23:45, Политика Самолет британских ВВС провел разведку у побережья Черного моря 14 дек, 23:10, Общество Министр предложил властям Украины запретить поезда в Россию 14 дек, 22:24, Политика СБУ обвинила Россию в попытках через соцсети вмешаться в выборы 14 дек, 22:21, Политика Посольство России обвинило Лондон в помехах увеличению числа дипломатов 14 дек, 22:19, Политика Чему можно научить свой умный дом 14 дек, 22:06, РБК и «Ингосстрах» Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве 14 дек, 21:30, Общество Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни 14 дек, 21:24, Общество СМИ узнали о признании Роналду вины в деле об уклонении от налогов 14 дек, 21:15, Спорт Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год 14 дек, 21:08, Финансы «Надо начинать бизнес в России»: Сергей Колесников в проекте «Герои РБК» 14 дек, 21:00, Свое дело  У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии 14 дек, 20:52, Общество Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках 14 дек, 20:34, Бизнес В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 14 дек, 20:33, РБК и Mitsubishi Outlander
Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы
Политика, 05:19
0
Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования после международного визита в Венесуэлу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, полет проходил над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Самолеты преодолели более 12 тыс. кв. км с дозаправкой в воздухе.

На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали норвежские F-16.

Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем
Политика

Два Ту-160 были направлены в Венесуэлу 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну прибыли грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов «разбазариванием государственных средств», Кремль счел это заявление неуместным.

Российские Ту-160 пробыли в Венесуэле четыре дня, 14 декабря они покинули страну.

 
Теги: Венесуэла , Ту-160
Главное
Times узнала о расколе британского кабинета на три части из-за Brexit Политика
Материалы по теме
Российские Ту-160 покинули Венесуэлу Политика
Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле «музейными экспонатами» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter