Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы
Политика, 05:19
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Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования после международного визита в Венесуэлу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Как заявили в военном ведомстве, полет проходил над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Самолеты преодолели более 12 тыс. кв. км с дозаправкой в воздухе.
На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали норвежские F-16.
Два Ту-160 были направлены в Венесуэлу 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну прибыли грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов «разбазариванием государственных средств», Кремль счел это заявление неуместным.Российские Ту-160 пробыли в Венесуэле четыре дня, 14 декабря они покинули страну.