Ракетоносцы Ту-160 вернулись в Россию из Венесуэлы

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования после международного визита в Венесуэлу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, полет проходил над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Самолеты преодолели более 12 тыс. кв. км с дозаправкой в воздухе.

На отдельных этапах маршрута Ту-160 сопровождали норвежские F-16.

Два Ту-160 были направлены в Венесуэлу 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну прибыли грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов «разбазариванием государственных средств», Кремль счел это заявление неуместным.