Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем

Российские бомбардировщики Ту-160 и F-16 военной авиации Вененсуэлы приняли участие в учениях над Карибским морем. Минобороны России уверяет, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, прибывшие на этой неделе в Венсуэлу, выполнили полет продолжительностью 10-часов над акваторией Карибского моря. Об этом сообщило в среду вечером Министерство обороны России.

В сообщении ведомства, которое приводит «Интерфакс», уточняется, что на отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации. Летчики обеих стран во время выполнения полетных заданий отработали взаимодействие в воздухе, уточнили в ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что полет выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

О том, что Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, стало известно в минувший понедельник. Российское оборонное ведомство тогда сообщило, что в латиноамериканскую страну помимо двух Ту-160 отправились также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62. Полет проходил в воздушном​ пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. В общей сложности самолеты ВКС преодолели свыше 10 тыс. км. Отмечалось, что в Венесуэле российские самолеты примут участие в учениях.

Переброска российских боевых самолетов в Венесуэлу обратило на себя внимание Соединенных Штатов. Так, издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона назвало отправку Ту-160 в Венесуэлу провокационным полетом и указало, что Пентагон будет пристально следить за Ту-160 «ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям».

Позднее последовал и комментарий госсекретаря США Майка Помпео. Он назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств». Кремль в ответ на это указал на недипломатичность высказываний Помпео, указав, что его слова являются серьезным обвинением. «Тем более, наверное, делать такие заявления в стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, ну тоже, наверное, не совсем уместно», — сказал в минувший вторник пресс-секретарь президента Дмитрйи Песков.

Днем позже ситуацию вокруг отправки Ту-160 в Венесуэлу комментировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она сообщила журналистам, что Москва заверила Вашингтон, что российские стратегические бомбардировщики надолго в Венесуэле не останутся. «Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию», — сказала Сандерс.