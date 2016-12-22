Кремль не согласился со словами Помпео о «разбазаривании средств»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова госсекретаря Майка Помпео об отправке стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу достаточно серьезным обвинением, которое является неуместным, сообщает корреспондент РБК.
Помпео сказал, что власти России и Венесуэлы коррумпированы, они «разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость».
«В данном случае, конечно, это весьма недипломатично слышать от государственного секретаря. Это достаточно серьезное обвинение», — ответил Песков.
«Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением. Как мы знаем, со временем президент Соединенных Штатов дает оценку госсекретарям США. Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении недипломатичных реплик господина Помпео», — добавил он.
Песков добавил, что в Кремле не согласны со словами о «разбазаривании средств». «Тем более, наверное, делать такие заявления в стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, ну тоже, наверное, не совсем уместно», — подчеркнул пресс-секретарь.
О переброске двух стратегических Ту-160, военно-транспортного Ан-124 и дальнемагистрального Ил-62 Минобороны сообщило накануне, 10 декабря. Самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями, Атлантическим океаном и Карибским морем, преодолев расстояние в 10 тыс. км.
Видео приземления военных самолетов в Венесуэле позднее опубликовал телеканал «Звезда».
Консервативный американский сайт The Washington Free Beacon отмечал, что этот перелет стал седьмым с участием Ту-160 за последние три месяца.