Помпео назвал отправку Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием госсредств»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Twitter, что отправка двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу является «разбазириванием государственных средств».

«Народам России и Венесуэлы нужно видеть все так, как есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость пока их люди страдают», — прокомментировал Помпео маневры.

10 декабря в Венесуэлу из России прибыли два Ту-160, а также самолеты Ан-124 «Руслан» и Ил-62. Они преодолели 10 тыс. км, маршрут пролегал через Баренцево и Норвежское моря, Атлантический океан и Карибское море. На отдельных этапах пути российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Это не первый полет Ту-160 в Венесуэлу, в последний раз российские стратегические бомбардировщики были в этой стране в 2013 году, а ранее участвовали там в учениях в 2008 году. На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что Россия продолжит переброску Ту-160 в Венесуэлу, а корабли Военно-морского флота будут заходить в порты этой страны.

Неназванные представители Пентагона заявили изданию Washington Free Beacon, что в американском военном ведомстве намерены «пристально следить» за Ту-160 из-за их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом.