Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным не может состояться в ближайшее время, пока задержанные в Керченском проливе украинские моряки не будут освобождены, считает советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Я не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча состоялась бы до освобождения экипажей», — сказал Болтон журналистам.

Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе. «Вы знаете, честно говоря, в свете того, что случилось с Украиной, с кораблями и моряками, это было бы неподходящее время, но я встречусь с ним», — рассказал Трамп после саммита, не уточнив дату, когда могут состояться переговоры.

При этом, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин и Трамп все же смогли переговорить на саммите. «Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10–15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего [в Керченском проливе], и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», — заявил Ушаков.

24 украинских моряка были задержаны вместе с тремя кораблями в Керченском проливе 25 ноября. По версии ФСБ они не предупредили о своих маневрах, нарушили границу и не ответили на требование остановиться. В ВМС Украины говорили, что проход через пролив был плановым, а о своих маневрах они предупредили российскую сторону. Киев считает произошедшее актом агрессии, Москва — вторжением в российские воды.