Трамп пообещал встретиться с Путиным «в подходящее время»

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в «подходящее время», но не на саммите G20 в Буэнос-Айресе, где их переговоры отменили из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом Трамп рассказал в интервью радиостанции «Голос Америки».

«Вы знаете, честно говоря, в свете того, что случилось с Украиной с кораблями и матросами, это было бы не подходящее время, но я встречусь с ним. Думаю, у нас очень хорошие отношения», — заявил Трамп в ответ на вопрос о его планах на встречу с Путиным.

Президент США также заявил, что считает отношения между Вашингтоном и Москвой с Пекином будут хорошими. «Я думаю это важно. Так что я встречусь с ним в подходящее время», — добавил Трамп.

Он также отказался ответить на вопрос о том, почему Путин «задержал моряков и корабли». «Я не могу читать его мысли, и никто не может, а он знает, что хочет делать», — сказал Трамп.

«Но мы не можем позволить определенным вещам случиться, но, вы знаете, они произошли, и я просто не могу быть частью этого», — заключил президент США.

Путин и Трамп должны были встретиться на саммите лидеров G20 в Аргентине. 29 ноября президент США сообщил, что переговоры отменяются из-ха событий в Керченском проливе и задержания Россией украинских кораблей вместе с экипажами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что срыв встречи Трамп и Путина приведет к росту напряженности, поскольку Москва и Вашингтон могли обсудить «острые вопросы» не только в интересах двух государств, но и третьих стран. «Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит», — сказал Песков.



