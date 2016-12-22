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В Кремле рассказали о сожалении Путина из-за отказа Трампа от встречи
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В Кремле рассказали о сожалении Путина из-за отказа Трампа от встречи
Политика, 17:38
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В Кремле рассказали о сожалении Путина из-за отказа Трампа от встречи

Отказ президента США Дональда Трампа от встречи на саммите G20 в Аргентине не обидел Владимира Путина, но вызвал у него сожаление. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не обиделись, мы выражаем сожаление», — сказал Ушаков, сославшись на оценку ситуации Путиным.

Ушаков добавил, что на саммите Трамп сам подошел к Путину. «Наш президент настолько подробно, насколько можно было успеть за 10–15 минут, пояснил нашу оценку произошедшего [в Керченском проливе], и президент США внимательно выслушал нашу аргументацию», — подчеркнул он.

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Москва и Вашингтон договорились о встрече президентов на саммите «Двадцатки» в Буэнос-Айресе. Из-за произошедшего 25 ноября инцидента в Керченском проливе Трамп отказался от участия в мероприятии. Он объяснил это тем, что Россия не вернула Украине моряков и корабли, задержанные у Керченского пролива. 

Путин после саммита заявил, что в Буэнос-Айресе он пообщался с Трампом «на ногах». По словам российского президента, они обсудили ситуацию в Черном море.

Предыдущая встреча Путина с Трампом на мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября не состоялась, по заверениям Кремля, чтобы не отвлекать от годовщины.

Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп
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