Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,89 66,04 EUR Нал. 76,04 75,23 USD Бирж. 66,43 +0,05 EUR Бирж. 75,54 +0,01 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3503,95 -18,95 IMOEX 2366,75 -0,15% RTSI 1122,57 -0,29% Brent 59,72 -1,53% DJIA 24527,27 +0,64% Nasdaq 7098,31 +0,95%
ДНР передала Киеву 13 осужденных
Лента новостей
На Украине появится ведомство для борьбы с этнической нетерпимостью 15:38, Политика Организатор убийства Старовойтовой вновь попросил выпустить его по УДО 15:36, Общество Израиль заблокировал фактическую столицу Палестины 15:28, Политика В браузере Opera появился встроенный Ethereum-кошелек 15:23, Крипто Группа IC3PEAK сообщила об отмене концерта в Минске 15:20, Общество Порошенко обвинил Россию в переходе «красной линии» 15:20, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:12, РБК и Barilla ДНР передала Киеву 13 осужденных 15:01, Политика Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов 14:55, Политика «Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд руб. 14:55, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 14:54, РБК и ГТЛК РФС наказал «Спартак» за оскорбление вратаря сборной России 14:53, Спорт Три человека задержаны после крушения скоростного поезда в Анкаре 14:51, Общество WSJ узнала о намерении «Бойскаутов Америки» просить защиты от банкротства 14:39, Общество Идея по инвестированию: когда покупать Enjin Coin 14:36, Крипто В аэропорту Шереметьево установили курилки у терминалов 14:32, Общество Имперские амбиции: как Великая Китайская стена стала подиумом 14:31, Совместный проект Суд решил выдворить украинскую журналистку с территории России 14:26, Общество Не пропасть, а трамплин: Bitcoin хочет догнать Visa и Mastercard 14:21, Крипто МЭА спрогнозировало стабилизацию цен на нефть на уровне $60 за баррель 14:18, Экономика Мелания Трамп сообщила о самостоятельности супруга в принятии решений 14:14, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 14:10, РБК и Whirlpool В Белоруссии расширили перечень не включенных в список «тунеядцев» лиц 14:02, Общество МИД счел безумием резолюцию Европарламента по «Северному потоку-2» 13:51, Политика Биатлонист Шипулин назвал допинговые обвинения «охотой на ведьм» 13:50, Спорт Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках 13:43, Политика Шаг во власть и поворот в Голливуде: достижения женщин в 2018-м 13:32, Pink Кадыров заявил о необходимости большего финансирования процветания Чечни 13:28, Экономика
ДНР передала Киеву 13 осужденных
Политика, 15:01
0
ДНР передала Киеву 13 осужденных

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Киеву 13 человек, которые были осуждены еще до начала военных действий на востоке Украины. Они будут отбывать наказание на территории Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях», — отметила она, добавив, что вместе с осужденными представители ДНР передали Киеву их уголовные дела.

Денисова заявила, что власти готовы принять и других заключенных, которые выразят желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории.

В ДНР потребовали от Киева вернуть 277 жителей
Политика

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова уточнила, что передача осужденных прошла «без происшествий». Она подчеркнула, что всего с 2016 года Украине были переданы 199 осужденных.

Как передает «Интерфакс», Морозова заявила, что передача «новой партии» заключенных состоится через месяц. Власти ДНР намерены передать около 50 человек.

12 декабря представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных.

Теги: ДНР , Киев , осужденные , наказание , передача
Главное
Греф назвал причины отсутствия кешбэка у Сбербанка Финансы
Материалы по теме
Невыездные республики: с чем связаны очередные санкции против ДНР и ЛНР Политика
«РИА Новости» сообщило о массированном обстреле ДНР украинскими военными Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter