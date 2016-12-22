ДНР передала Киеву 13 осужденных

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Киеву 13 человек, которые были осуждены еще до начала военных действий на востоке Украины. Они будут отбывать наказание на территории Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях», — отметила она, добавив, что вместе с осужденными представители ДНР передали Киеву их уголовные дела.

Денисова заявила, что власти готовы принять и других заключенных, которые выразят желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова уточнила, что передача осужденных прошла «без происшествий». Она подчеркнула, что всего с 2016 года Украине были переданы 199 осужденных.

Как передает «Интерфакс», Морозова заявила, что передача «новой партии» заключенных состоится через месяц. Власти ДНР намерены передать около 50 человек.

12 декабря представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных.