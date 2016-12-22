«РИА Новости» сообщили о массированном обстреле ДНР украинскими военными

Украинские военные начали массированный обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
Отмечается, что обстрел ведут различными видами вооружений, среди которых тяжелая артиллерия.
Однако руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов опроверг «Интерфаксу» информацию об обстреле жилых районов республики со стороны украинских военных.
«Обстрелы из запрещенного вооружения на данный момент не фиксируются. Обстановка в целом остается спокойной», — сказал он.
Источник в объединенном командовании ДНР рассказал «Интерфаксу», что происходили типичные нарушения режима прекращения огня, а именно отдельные минометные обстрелы. «Эти нарушения Киев допускает постоянно. Никаких тяжелых вооружений не применялось», — сказал собеседник.
Ранее Следственный комитет России завел два уголовных дела в связи с обстрелами, совершенными украинскими военными в Донбассе. По данным ведомства, 14 ноября обстрелу подверглись гражданские объекты в поселке Марьевка в самопровозглашенной ЛНР, а 15 ноября украинские военные совершили артиллерийский обстрел поселка Гольмовский в ДНР.