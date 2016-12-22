«РИА Новости» сообщили о массированном обстреле ДНР украинскими военными

Украинские военные начали массированный обстрел самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

​Отмечается, что обстрел ведут различными видами вооружений, среди которых тяжелая артиллерия.

Однако руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов опроверг «Интерфаксу» информацию об обстреле жилых районов республики со стороны украинских военных.

«Обстрелы из запрещенного вооружения на данный момент не фиксируются. Обстановка в целом остается спокойной», — сказал он.

Источник в объединенном командовании ДНР рассказал «Интерфаксу», что происходили типичные нарушения режима прекращения огня, а именно отдельные минометные обстрелы. «Эти нарушения Киев допускает постоянно. Никаких тяжелых вооружений не применялось», — сказал собеседник.

Ранее Следственный комитет России завел два уголовных дела в связи с обстрелами, совершенными украинскими военными в Донбассе. По данным ведомства, 14 ноября обстрелу подверглись гражданские объекты в поселке Марьевка в самопровозглашенной ЛНР, а 15 ноября украинские военные совершили артиллерийский обстрел поселка Гольмовский в ДНР.