ЛНР передала Украине 42 заключенных

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания 42 заключенных. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Передача заключенных состоялась в городе Счастье. По словам Денисовой, это первый подобный случай.

Как отметила омбудсмен, заключенные сами изъявили желание вернуться на Украину для продолжения отбывания наказания. Всего в офис омбудсмена было направлено около 1 тыс. обращений с просьбой о перемещении, вопрос неоднократно обсуждался на встрече Контактной группы по мирному урегулированию на юго-востоке Украины.

В июле власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратились к Украине с требованием выдать 277 жителей. При этом Украина признала присутствие на своей территории только 82 из них.

В декабре 2017 года в пункте пропуска Майорск состоялся крупнейший со времени начала конфликта на востоке Украины обмен пленными. Киеву в соответствии с заранее составленными списками были переданы 73 украинских гражданина, а представителям самопровозглашенных республик — 238 человек.