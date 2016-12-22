Кокорин рассказал о своих планах на новогоднюю ночь

Футболист Александр Кокорин, находящийся в СИЗО «Бутырка», не будет отмечать Новый год и рано ляжет спать в праздничную ночь из-за режима. Об этом он сообщил в письме агентству «Москва».
«Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще», — добавил он.
Кокорин отметил, что не знает, позволят ли ему поздравить родных и близких. По его словам, он напишет им письмо заранее, поскольку ему неизвестен последний день отправки сообщений.
Футболист также поблагодарил тех, кто его поддерживает, и пожелал всем встретить Новый год в кругу семьи.
Арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля. Сторона защиты намерена обжаловать данное решение.
В середине октября футболисты были арестованы за избиение водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Против них возбудили уголовные дела, после чего их поместили в столичное СИЗО «Бутырка». Фигуранты дела частично признали свою вину.