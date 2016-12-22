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Росавиация заявила о выселении туристов «Жемчужной реки» из отелей Китая
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Росавиация заявила о выселении туристов «Жемчужной реки» из отелей Китая
Общество, 16:36
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Росавиация заявила о выселении туристов «Жемчужной реки» из отелей Китая

Застрявших в Китае из-за долгов туроператора «Жемчужная река» российских туристов обманом выселяют из гостиниц на Хайнане, сообщает ТАСС со ссылкой на советника руководителя Росавиации Сергея Извольского.

По его словам, выселение происходит под видом организации вылета рейсом авиакомпании ​«ИрАэро» в Санкт-Петербург, однако на самом деле такого перелета не планируется. О выселениях в Росавиацию сообщили обманутые туристы, отметил Извольский.

«Их выселяют из гостиницы и отправляют по настоянию «Жемчужной реки» в аэропорт Хайкоу для вылета рейсом «ИрАэро» в Санкт-Петербург, однако такого рейса не существует в природе, о чем нас проинформировала «ИрАэро». Таких туристов десятки», — рассказал Извольский. По его словам, теперь перед ведомством стоит задача проинформировать туристов о том, что это «очередной обман». ​

Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией
Общество

Российская туристка Эльмира Алиева сообщила РБК, что ее вывезли из гостиницы на Хайнане в аэропорт. «Был составлен список на вылет в Уфу, но по факту это пока не подтвержденная информация, <...> людей очень много, пока не регистрируют никуда, информацию не предоставляют. Звонили консулу, он ответил, что «Жемчужная река» вообще не выходит на связь, идут переговоры о нашей «эвакуации» в Ростуризме».

Как рассказала РБК турист Галина Александрова, ее также вывезли из отеля, но регистрации на рейс по прибытию в аэропорт до сих пор не последовало. «Нас вчера выселили из гостиницы «Аркадия» под предлогом, что мы сегодня должны были улететь в Питер, даже были составлены списки. Мы целый день просидели, прождали трансфер, и после семи часов ожидания сказали, что рейса на Питер не будет, опять привезли в очередную гостиницу. А люди, которые согласились улететь в Уфу, говорят, что вместо 290 человек в аэропорту на этот рейс оказалось около 400», — рассказала Александрова.

О проблемах доставленных на китайский остров Хайнань «Жемчужной рекой» туристов стало известно 10 декабря, когда авиакомпания «ИрАэро» объявила о приостановке полетов из-за долгов туроператора перед ней. В результате на острове застряли около 1,5 тыс. российских туристов из разных городов, которые не могут самостоятельно купить билеты и покинуть Китай из-за риска просрочить групповые визы (некоторые самолеты с туристами должны были вылететь еще 8 декабря). Позже стало известно, что туроператор «Жемчужная река» сфальсифицировал билеты для части туристов, при этом точное число ненастоящих билетов неизвестно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства московской турфирмы, чьи клиенты не смогли вернуться из Китая. Авиакомпания должна вывести застрявших туристов из Китая за свой счет, так как у нее есть для этого возможности, рассказывал ранее Извольский.

Теги: туристы , туроператор
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