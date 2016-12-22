Сотни российских туристов застряли в Китае из-за проблем с авиакомпанией

На китайском острове Хайнань застряли по меньшей мере 700 российских туристов. Они не могут вернуться домой из-за проблем с авиакомпанией «ИрАэро», которая ранее сообщала о масштабных долгах туроператора «Жемчужная река»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские туристы, отправившиеся на Хайнань по путевкам туроператора «Желтая река», не могут вылететь из Китая, сообщили РБК в ассоциации «Турпомощь». В Ростуризме уточняют, что причиной стала нехватка самолетов у авиакомпании «ИрАэро», услугами которой пользовался оператор.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил РБК, что речь идет приблизительно о 700 туристах, которые не могут вылететь с китайского Хайнаня в Россию. «На сегодняшний день нам известно, что туроператор «Жемчужная река» выполняет свои обязательства перед туристами, они размещены в отелях, свои обязательства при этом не выполняет «ИрАэро», у которой мало бортов, поэтому туристы из Хабаровского края, Челябинска и Дальнего Востока не могут вылететь из Китая», — рассказал Осауленко.

В пресс-службе Ростуризма подтвердили РБК информацию о проблемах с вылетом у туристов из России, не уточнив, о каком числе людей идет речь. «Сейчас мы обладаем информацией о проблемах с одним из вылетов авиакомпании «ИрАэро», вылет борта этой авиакомпании планируется на воскресенье, 9 декабря, этот борт должен был прибыть еще вчера, в пятницу, 7 декабря. У «ИрАэро» мало бортов, один борт вылетает и возвращается на Хайнань», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По некоторым данным, речь идет о большем, чем 700 человек, числе россиян, остающихся на Хайнане. Кроме того, туристы утверждают, что причиной проблем стала неоплата оператором перелета. Так, турист из России Михаил Егоров рассказал РБК о 1,5 тыс. других туристов, которые не могут вылететь в разные города России из-за неоплаты туроператором «Жемчужная река» обратных вылетов. «Мы не можем вылететь с острова Хайнань не только на Москву, но и на другие города России, туроператор говорит о 1,5 тыс. человек, все они заселены в разные отели с разными условиями. О дате вылета неизвестно, нам говорят, что в лучшем в случае 12 декабря или 14», рассказал он.

В то же время турист Данила сообщил РБК, что туроператор «Жемчужная река» выполняет свои обязательства перед туристами, при этом в отеле временного размещения находятся около 700 человек. «Нас вывезли из отеля, но рейса в результате не было, при этом нас разместили в отеле, уровень которого даже выше предыдущего, за который мы платили сами, завтраки в отеле включены. Нам, можно сказать, продлили отпуск, но мы к такому готовы не были, конечно. Мы должны были вылететь в Москву, а оттуда в Курск. По нашей информации, «Жемчужная река» авиакомпании все оплатила и 11 или 12 [декабря] у нас будет вылет», — рассказал он.

Накануне, 7 декабря, авиакомпания «ИрАэро» сообщила о приостановке программы полетов в ряд китайских городов. Представители авиакомпании также связывали происходящее с задолженностью туроператора «Жемчужная река». Была приостановлена отправка рейсов и в российские города Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. «Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора», — объяснил ситуацию гендиректор авиакомпании Сергей Крупнов.

Согласно оценкам Росавиации, «ИрАэро» неоднократно попадала в список самых непунктуальных авиакомпаний России. Наиболее проблемными для нее оказались международные чартеры — «ИрАэро» стала второй по доле задержанных международных чартеров авиакомпанией России после АК «Якутия». Доля задержек у «ИрАэро» достигла 10%, сообщала Росавиация в сентябре. В октябре доля задержек в отправке международных чартеров достигла уже 16%.

С официальным представителем Росавиации Сергеем Извольским на момент написания материала РБК связаться не удалось.