СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства московской турфирмы, чьи клиенты не смогли вернуться из Китая

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Против туроператора, чьи клиенты застряли на курортах китайского острова Хайнань, заведено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета. Дело заведено по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Следствие считает, что руководство турфирмы, получив от граждан по договорам на оказание туристических услуг более 1 млн руб., не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией. Тем самым были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из России в Хайкоу и Санья и обратно, указали в СК. Название турфирмы в сообщении ведомства не указывается.

Ранее стало известно, что клиенты туроператора «Жемчужная река» с конца прошлой недели не могут вернуться в Россию с отдыха на острове Хайнань. Авиакомпания «ИрАэро» в минувшую пятницу объявила, что приостанавливает полеты из-за долгов «Жемчужной реки». В понедельник перевозчик после участия в межведомственном заседании с участием Росавиации и Минтранса согласился вывезти туристов за свой счет.

Заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов в беседе с РБК уточнял, что на совещании была подтверждена задолженность «Жемчужной реки» перед «ИрАэро», а «Жемчужная река» не подтвердила готовность оплатить вывоз туристов из Китая. Крупнов уточнил, что первый рейс с российскими туристами прилетит с Хайнаня в Казань во вторник.

О проблемах у «Жемчужной реки» с «ИрАэро» стало известно в конце минувшей недели после того как, перевозчик объявил, что приостанавливает полеты по программам туроператора. В качестве причины «ИрАэро» назвало долги «Жемчужной реки».

Ростуризм накануне подчеркивал, что у «Жемчужной реки» еще две недели назад обострились проблемы с реализацией полетных программ, выполнявшихся авиаперевозчиками Pegas Fly, АЛРОСА и S7, в связи с чем возникла серьезная угроза нарушения прав и законных интересов туристов. Ведомство инициировало проведение межведомственного совещания, которое состоялось в понедельник, 10 декабря.

«Жемчужная река» — международный туристический оператор, специализирующийся на отдыхе в Китае, следует из данных на сайте компании. Российское представительство «Жемчужной реки» открылось в 2017 году, офис находится в Москве.