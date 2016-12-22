Авиакомпания вывезет за свой счет застрявших в Китае российских туристов

«ИрАэро», приостановившая полеты из-за долгов туроператора «Жемчужная река», согласилась вывезти застрявших на Хайнане российских туристов за свой счет. Ожидается, что первые туристы вернутся домой во вторник

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Авиакомпания «ИрАэро», которая в конце минувшей недели объявила о приостановке полетов из-за долгов туроператора «Жемчужная река», вывезет туристов с китайского острова Хайнань за своей счет. Об этом сообщил РБК официальный представитель Росавиации Александр Извольский.

«Авиакомпания осуществит вывозные рейсы, в ближайшее время они предоставят график этих рейсов, осуществят за свой счет, у них есть для этого все возможности», — сказал он.

Информацию о согласии вывезти туристов за свой счет подтвердил РБК заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов. По его словам, на совещании была подтверждена задолженность «Жемчужной реки» перед «ИрАэро», а «Жемчужная река» не подтвердила готовность оплатить вывоз туристов из Китая. «Авиакомпания приняла решение по прекращению завоза туристов в Китай и о вывозе туристов «Жемчужной реки» из Китая, при этом понимая, что туроператор, скорее всего, за это не заплатит», — уточнил он.

Крупнов уточнил, что первый рейс с острова Хайнань запланирован на утро 11 декабря в Казань. Он уточнил, что вылет лайнера из Москвы в Китай запланирован на 10 декабря в 20:00 мск, а 11 декабря в 11:30 по местному времени самолет вылетит в Казань с 363 пассажирами на борту. После планируются рейсы с туристами в Уфу, Хабаровск, Самару, Челябинск и Санкт-Петербург, цепочка авиарейсов сейчас планируется, о ней будет сообщено дополнительно в ближайшее время, пояснил он.

«Причиной сложившейся ситуации стало неисполнение туроператором своих обязательств перед авиакомпанией «ИрАэро», а именно возникновение финансовой задолженности по оплате рейсов», — говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Минэкономразвития (в ведении министерства находится Ростуризм). В министерстве сообщили, что у перевозчика есть техническая возможность вывезти туристов: график рейсов для этого уже разработан.

В Минэкономразвития уточнили, что сейчас на острове Хайнань находятся 1533 туриста «Жемчужной реки», 368 из них не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря. В период с 11 по 14 декабря еще 1165 туристов должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.​

Турист из России Данила сообщил РБК, что он и другие российские туристы по-прежнему не могут вылететь с острова. Речь идет также о туристах из Казани, находящихся в аэропорту в городе Хайкоу.

«С нами, с туристами, размещенными в Arcadia Hotel на острове Хайнань, связывался российский консул из Гуанчжоу. По его словам, он едет к нам решать проблему. Но с субботы, 8 декабря, проблема не решена: никто никуда не выезжает, все в панике. Многие люди, которые страдают астмой или диабетом столкнулись с проблемой отсутствия на месте лекарств, при том что их запасы закончились. Завтра около 700 человек из отеля принудительно выселяют и везут в некий хостел. Туристы из Казани, которые находятся в аэропорту Хайкоу, по-прежнему не вылетели», — рассказал он.

Туристка из России Галина сообщила РБК, что туроператор «Жемчужная река» пояснил туристам, что отказ от групповой визы «возможен, но он повлечет за собой дополнительные расходы». «В Arcadia Hotel находятся 300 человек, плюс еще приблизительно столько же — в соседнем. На Хайнань я летела Pegas Fly из московского аэропорта Жуковский, и обратные билеты у меня также этой авиакомпании. Но, как я узнала из СМИ, Pegas Fly отказался везти туристов обратно с острова. Представители туроператора «Жемчужная река» рассказывают нам, что открепляться от групповой визы нежелательно, потому что вылететь мы должны были 8 декабря. То есть виза будет просрочена», — рассказала туристка.

Другой турист, Михаил Егоров, рассказал РБК о том, что туристов из Arcadia Hotel во вторник, 11 декабря, туроператор «Жемчужная река» будет вывозить в город Линшуй для размещения в хостеле. «Многие люди уже готовы лететь за свой счет, но представители туроператора не могут нам в этом посодействовать. Они отказываются ехать с туристами в туристическую полицию, чтобы там российские туристы могли отказаться от групповой визы и оформить за свои деньги индивидуальные. Про даты вылетов мы по-прежнему ничего не знаем», — пояснил Егоров.

О ситуации вокруг «ИрАэро» и туроператора «Жемчужная река» стало известно в конце минувшей недели. В пятницу авиаперевозчик объявил, что приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате несколько сотен туристов, отправившихся на отдых на эти китайские курорты по путевкам оператора «Жемчужная река», не смогли вовремя вернуться обратно.

Ростуризм накануне подчеркивал, что у «Жемчужной реки» еще две недели назад обострились проблемы с реализацией полетных программ, выполнявшихся авиаперевозчиками Pegas Fly, «АЛРОСА» и S7, в связи с чем возникла серьезная угроза нарушения прав и законных интересов туристов. Ведомство стало инициатором проведения межведомственного совещания, которое состоялось в понедельник, 10 декабря.