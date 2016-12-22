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«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям
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«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям
Общество, 21:49
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«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Крупнова.

Он уточнил, что перевозки туристов «Жемчужной реки» приостанавливаются по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. «Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора», — сказал Крупнов.

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Он уточнил, что туроператор накопил задолженность за фактически выполненные рейсы в Хайкоу и Санью, а также не оплатил предстоящие рейсы и не покрыл депозит. Крупнов указал, что о ситуации уведомлены Федеральное агентство по туризму, Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта.

В середине ноября стало известно, что «ИрАэро», а также «Якутия» и Azur Air чаще других задерживали международные чартеры в октябре. По данным Росавиации, «ИрАэро» задержала четыре рейса из 25.

Теги: авиакомпания , Самолет , авиаперелеты , туроператор
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