«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сергея Крупнова.

Он уточнил, что перевозки туристов «Жемчужной реки» приостанавливаются по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву. «Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора», — сказал Крупнов.

Он уточнил, что туроператор накопил задолженность за фактически выполненные рейсы в Хайкоу и Санью, а также не оплатил предстоящие рейсы и не покрыл депозит. Крупнов указал, что о ситуации уведомлены Федеральное агентство по туризму, Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта.

В середине ноября стало известно, что «ИрАэро», а также «Якутия» и Azur Air чаще других задерживали международные чартеры в октябре. По данным Росавиации, «ИрАэро» задержала четыре рейса из 25.