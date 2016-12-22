Пономарева в спецприемнике поместили в камеру с курильщиками

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал РБК о неудовлетворительных условиях содержания 77-летнего правозащитника Льва Пономарева в спецприемнике.
«Вопреки нашим рекомендациям, Лев Пономарев находится в курящей камере, все его семь сокамерников курят», — сказал Мельников. Пономарев сообщил, что ему тяжело дышать, а вытяжка не включается, добавил он.
Мельников также рассказал, что Пономареву привезли пенополипропиленовые подкладки, так как ранее правозащитник называл свои условия «пыточными» именно из-за железных кроватей и тонких матрасов, на которых сложно лежать. Он добавил, что сотрудники спецприемника не приняли во внимание рекомендации по ежедневному обходу врача.
ОНК содействует его переводу в маломестную, некурящую камеру.
5 декабря Тверской суд Москвы назначил Пономареву 25 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 из-за призыва в Facebook принять участие в акции в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», которая прошла 28 октября. 7 декабря Мосгосуд сократил срок ареста правозащитнику до 16 суток. Президент России Владимир Путин пообещал проверить законность ареста Пономарева, при этом отметив, что ставить решение суда под сомнение невозможно.
После смерти 8 декабря главы Московской Хельскинкской группы Людмилы Алексеевой Пономарев просил отпустить его на ее похороны, однако Тверской суд отказал в удовлетворении его просьбы.