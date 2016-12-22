Путин пообещал Сванидзе проверить законность ареста Льва Пономарева

Журналист и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой проверить законность ареста 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, передает «РИА Новости».

На просьбу президент ответил согласием, отметив, что ставить решение суда под сомнение невозможно. «Есть суд, он принял решение, потом второе решение», — подчеркнул Путин.

При этом он сказал, что попросит генерального прокурора России Юрия Чайку внимательнее посмотреть на ситуацию с арестом Пономарева.​

5 декабря Тверской суд назначил Пономареву 25 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП о повторном нарушении. Он был отправлен в спецприемник сразу из зала суда.​ Ранее в этом году правозащитника уже штрафовали на 10 тыс. руб. за одиночный пикет 23 июля.

Повторное нарушение, по мнению суда, правозащитник совершил, сделав на своей странице в Facebook репост с призывом принять участие в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов «дел «Нового величия» и «Сети».

При этом 7 декабря Мосгорсуд сократил до 16 суток срок ареста Льва Пономарева. На это решение повлияла уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, обращение которой было зачитано в начале заседания суда. Омбудсмен указала, что Пономарев является активным членом экспертного совета при уполномоченном, имеет богатый опыт работы с различными нарушениями прав граждан и его помощь чрезвычайно востребована, в том числе при работе с обращениями к омбудсмену.