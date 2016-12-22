В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете

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Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге

Трамп предсказал бунты в случае своего импичмента

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Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei под залог

Львовские депутаты попросили Порошенко закрыть генконсульство России

Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге

Антитеррористические ведомства начали расследование стрельбы в Страсбурге

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В Китае задержали бывшего канадского дипломата

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«Жемчужную реку» обвинили в продаже туристам фальшивых авиабилетов

Здание Европарламента в Страсбурге закрыли из-за стрельбы

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех

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Космонавты нашли отверстие в корпусе «Союза»

Власти Франции подтвердили сообщения о двух жертвах стрельбы в Страсбурге

Число пострадавших от стрельбы в Страсбурге превысило 10 человек

Минтруд решил ускорить введение электронных трудовых книжек

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Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой