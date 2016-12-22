Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Страсбурге

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям жертв стрельбы в Страсбурге. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Солидарность всей нации адресована Страсбургу, жертвам и их семьям», — сказал он.
В свою очередь председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер осудил стрельбу в Страсбурге и выразил соболезнования. «Страсбург является главным символом европейского мира и демократии. Ценности, которые мы всегда будем защищать. Комиссия поддерживает Францию», — написал он в своем Twitter.
Соболезнования выразила и премьер-министр Великобритани Тереза Мэй. «Шокирована и опечалена страшным нападением в Страсбурге. Мои мысли со всеми пострадавшими и с французским народом», — сказала она.
Макрон также провел совещание межведомственного кризисного штаба, которое прошло в Министерстве внутренних дел Франции. На нем присутствовал премьер-министр страны Эдуар Филипп. По информации BFMTV, президент также планирует встретиться с Советом по обороне и национальной безопасности в ограниченном составе.
Накануне в центре Страсбурга около рождественской ярмарки мужчина открыл стрельбу. По данным министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, в результате погибли три человека, и еще 12 пострадали. Ранее BFMTV сообщал о четырех жертвах стрельбы. Из-за стрельбы
Подозреваемым является 29-летний житель Страсбурга, который ранее был известен полиции. Он угнал такси и скрылся с места преступления. В ходе спецоперации стрелкок был ранен. Расследованием стрельбы занимаются антитеррористический отдел прокуратуры Парижа, Управление по борьбе с терроризмом, Межрегиональное управление судебной полиции Страсбурга и Генеральное управление внутренней безопасности МВД Франции.