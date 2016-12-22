Появились кадры с места стрельбы в Страсбурге

Появились видео с места стрельбы, которая произошла накануне в центре Страсбурга. Кадры с места происшествия выложил телеканал France 24.
На видео вооруженные сотрудники полиции проводят операцию по перехвату стрелка.
На кадрах, опубликованных France Bleu Alsace, видно, что район, где проходила рождественская ярмарка, оцеплен. На место происшествия пускают только автомобили экстренных служб.
Накануне в центре Страсбурга возле рождественской ярмарки произошла стрельба. По данным властей Франции, в результате погибли два человека и 11 пострадали. В центральных барах и кафе провели эвакуацию посетителей.
Министр иностранных дел Франции Кристоф Кастанер провел встречу с президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Эдуаром Филиппом. Макрон поручил Кастанеру поехать на место происшествия.