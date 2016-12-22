Антитеррористические ведомства начали расследование стрельбы в Страсбурге

Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа занимается расследованием стрельбы в Страсбурге. Об этом сообщает BFMTV.

По данным радиостанции France Info, прокуратура ведет расследование по фактам об убийстве, покушении на террористическую деятельность и создание террористического сообщества.

Отмечается, что в расследовании участвуют Управление по борьбе с терроризмом, Межрегиональное управление судебной полиции Страсбурга и Генеральное управление внутренней безопасности МВД Франции.

Подозреваемого в стрельбе разыскивает более 600 полицейских. France Info добавляет, что при обыске в его квартире полицейские обнаружили гранату.

Накануне в центре Страсбурга около рождественской ярмарки мужчина открыл стрельбу. В результате погибли четыре человека, еще 12 пострадали. Из-за произошедшего эвакуировали посетителей находящихся в центре города кафе и баров, а также закрыли здание Европарламента.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Страсбурга. Утром 11 декабря полицейские пришли к нему в дом с обыском по делу об убийстве, однако не застали его. После стрельбы правоохранительные органы организовали спецоперацию по поимке преступника, в ходе которой он получил ранения. Однако он украл автомобиль у таксиста и скрылся с места преступления.

В Страсбург по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона прибыл глава МВД страны Кристоф Кастанер. Премьер-министр Эдуар Филипп созвал межведомственный кризисный штаб по координации ситуации в городе.