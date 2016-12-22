Открывший стрельбу мужчина скрылся с ярмарки в Страсбурге на такси

Устроивший стрельбу в центре Страсбурга уехал с рождественской ярмарки на такси. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
Телеканал отмечает, что водитель рассказал полиции о полученном стрелком в ходе спецоперации ранении. Источник в полиции Франции рассказал France Info, что стрелок угнал у таксиста машину.
Стрельба в центре Страсбурга произошла накануне возле рождественской ярмарки. Посетителей близлежащих кафе и баров эвакуировали, а здание Европарламента закрыли. По данным местных властей, два человека погибли и еще 12 пострадали. Из ниш шесть человек получили тяжелые ранения. При этом BFMTV сообщал о четырех погибших.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп созвал межведомственный кризисный штаб, целью которого является координация действий в связи со стрельбой в Страсбурге. В город по поручению президента страны Эмманюэля Макрона прибыл глава МВД Кристоф Кастанер.