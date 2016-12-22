Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге

В результате стрельбы в районе рождественской ярмарки в Страсбурге погибли три человека, еще 12 получили ранения. Преступник не найден, в операции по его поимке участвуют более 350 человек и два вертолета

Кристоф Кастанер (Фото: Gonzalo Fuentes)

Прибывший в Страсбург, где вечером 11 декабря произошла стрельба, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что жертвами преступника стали три человека, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал BFMTV.

В поисках нападавшего задействованы сейчас более 350 человек, задержать его пока не удалось. По словам министра, стрелок — 29-летний житель Страсбурга — был хорошо известен полиции. «Этот мужчина был с очень плохой стороны известен правоохранительным органам за нарушения закона, за которые ему выносились приговоры во Франции и Германии», — сказал Кастанер.

По его словам, в город продолжают прибывать подразделения полиции для участия в поисках преступника. С 12 декабря демонстрации в городе будут запрещены, власти рекомендовали родителям не отпускать детей от себя.

Ранее источники в полиции сообщали, что нападавший скрылся с места преступления на захваченном такси, по словам водителя машины, стрелок был ранен.

Правительство создало межведомственный кризисный штаб, который будет координировать действия по ситуации в Страсбурге, его возглавил премьер-министр Эдуар Филипп.

Фото: Christian Hartmann / Reuters

​