Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до четырех

При стрельбе в центре Страсбурга у рождественской ярмарки погибли четыре человека, сообщает BFMTV. Ранее власти сообщали о двух погибших и 11 раненых, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.
В то же время местные власти сообщают, что погибли 2 человека, а еще 12 получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
29-летний уроженец Страсбурга открыл огонь около 20 часов по местному времени. Как рассказал один из очевидцев, всего стрельба продолжалась около десяти минут.
По данным телеканала Franceinfo, стрелявшего должны были арестовать утром во вторник, 11 декабря, по подозрению в убийстве, однако полицейские не застали его дома.
В городе проходит спецоперация по поимке преступника. По данным источников телеканала, стрелявший ранен. Он получил ранение, во время попытки скрыться от патруля.
Источник в полиции рассказал Reuters, что стрелявший окружен силами полиции, однако еще не задержан.