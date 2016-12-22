Суд в Канаде освободил финдиректора Huawei под залог

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованную в Ванкувере в начале декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что четверо ее бывших коллег и друзей выступили ее поручителями, предложив 10 млн канадских долларов ($7,5 млн). Ранее поручителем также выступал муж Ваньчжоу Лю Сяоцзун. Он предложил залог в размере 15 млн канадских долларов ($11 млн).

Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере 1 декабря по обвинению в попытке обойти американские санкции против Ирана. США также настаивают на ее экстрадиции. В связи с этим Пекин выразил протест Вашингтону и потребовал аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei.

Ваньчжоу попросила суд выпустить ее под залог из-за ухудшения состояния здоровья. Она рассказала, что была вынуждена обратиться к врачам из-а гипертонии. Ваньчжоу подчеркнула, что предъявленные ей обвинения необоснованны.