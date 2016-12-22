ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,79 65,85 EUR Нал. 76,78 74,83 USD Бирж. 66,57 -0,25 EUR Бирж. 75,53 -0,27 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3812,12 -129,98 IMOEX 2445,55 +0,09% RTSI 1153,00 -0,25% Brent 62,83 +0,38% DJIA 25027,07 -3,10% Nasdaq 7158,43 -3,80%
В Канаде задержали финансового директора Huawei
Лента новостей
В Канаде задержали финансового директора Huawei 03:53, Бизнес Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 03:15, РБК и Philips После крушения истребителя и заправщика КМП США спасли одного человека 03:02, Общество Треть россиян высказались за налаживание отношений с Западом 02:53, Политика В Сенате США призвали не снимать санкции с Дерипаски 02:01, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 01:27, РБК и Barilla Самолет-заправщик и истребитель США потерпели крушение над морем у Японии 01:15, Политика Глава митрополии УПЦ МП попросил Путина отпустить моряков ВМС Украины 01:11, Политика «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в чемпионате Англии 01:07, Спорт СМИ узнали о планах Индии арендовать у России подлодку за $3,3 млрд 00:50, Политика СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде 00:19, Политика Политологи назвали электоральные риски для власти в 2019 году 00:03, Политика Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков 00:00, Экономика SpaceX не смогла посадить первую ступень ракеты обратно на космодром 05 дек, 23:38, Технологии и медиа Минстрой отвел 70 лет на переселение нуждающихся жителей Крайнего Севера 05 дек, 23:20, Общество Группа «Френдзона» заявила о запрете концертов в двух городах 05 дек, 23:20, Общество Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике 05 дек, 23:13, Бизнес Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн 05 дек, 23:00, Спорт Дедолларизация по-европейски: как ЕС хочет уйти от гегемонии доллара 05 дек, 22:46, Экономика Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 05 дек, 22:39, РБК и Thomson Reuters ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа 05 дек, 22:22, Бизнес США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России» 05 дек, 22:09, Политика В Петербурге суд не нашел нарушения в задержании книги на таможне 05 дек, 21:57, Общество Правило на ₽4 трлн: как закупки валюты повлияли на российскую экономику 05 дек, 21:47, Экономика 5 модных трендов этого сезона 05 дек, 21:43, РБК Pink и KUPIVIP.RU Захарова поспорила с представителем Пашиняна из-за слов помощника Путина 05 дек, 21:41, Политика Митрополит вместо патриарха: как пройдет объединение украинских церквей 05 дек, 21:35, Политика Киев назвал условие отмены военного положения 05 дек, 21:31, Политика
В Канаде задержали финансового директора Huawei
Бизнес, 03:53
0
В Канаде задержали финансового директора Huawei

В Канаде по запросу США власти задержали финансового директора Huawei Technologies​ Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана, заявили в канадском Минюсте. Об этом сообщает The Globe and Mail

Мен была задержана в Ванкувере еще 1 декабря. США настаивают на его экстрадиции, так как китайский гражданин пытался обойти санкции Вашингтона в отношении Ирана. О том, каким образом он пытался это сделать, изданию в канадском Минюсте не сообщили.

В компании заявили, что Мен была задержана во время пересадки с рейса на рейс в Канаде по обвинениям, которые выдвинул против него суд Нью-Йорка. Суть их Huawei не указал.

В апреле СМИ узнали, что в США ведется расследование в отношении Huawei на предмет связи компании с обходом антииранских санкций. ​Кроме того, в конце ноября The Wall Street Journal сообщала, что американские власти пытаются убедить политиков и глав крупных компаний в своих странах-союзниках не использовать телекоммуникационное оборудование, сделанное китайской Huawei. По данным издания, Вашингтон настаивает, что продукция китайского производителя угрожает их кибербезопасности.

США ввели санкции против Ирана после того, как в мае вышли из заключенной в 2015 году «ядерной сделки». Последний из пакетов ограничений был принят в начале ноября и был назван «самым жестким» из вводимых когда-либо. Он включает в себя санкции против энергетического и финансового секторов иранской экономики. Всего в списке около 700 физических и юридических лиц.

Теги: Huawei , Канада , финансовый директор , задержание
Главное
Самолет-заправщик и истребитель США потерпели крушение над морем у Японии Политика
Материалы по теме
Facebook решил перекрыть Huawei доступ к персональным данным Технологии и медиа
Huawei решил поискать идеи для бизнеса в «Матрице» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter