В Канаде задержали финансового директора Huawei

В Канаде по запросу США власти задержали финансового директора Huawei Technologies​ Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана, заявили в канадском Минюсте. Об этом сообщает The Globe and Mail

Мен была задержана в Ванкувере еще 1 декабря. США настаивают на его экстрадиции, так как китайский гражданин пытался обойти санкции Вашингтона в отношении Ирана. О том, каким образом он пытался это сделать, изданию в канадском Минюсте не сообщили.

В компании заявили, что Мен была задержана во время пересадки с рейса на рейс в Канаде по обвинениям, которые выдвинул против него суд Нью-Йорка. Суть их Huawei не указал.

В апреле СМИ узнали, что в США ведется расследование в отношении Huawei на предмет связи компании с обходом антииранских санкций. ​Кроме того, в конце ноября The Wall Street Journal сообщала, что американские власти пытаются убедить политиков и глав крупных компаний в своих странах-союзниках не использовать телекоммуникационное оборудование, сделанное китайской Huawei. По данным издания, Вашингтон настаивает, что продукция китайского производителя угрожает их кибербезопасности.

США ввели санкции против Ирана после того, как в мае вышли из заключенной в 2015 году «ядерной сделки». Последний из пакетов ограничений был принят в начале ноября и был назван «самым жестким» из вводимых когда-либо. Он включает в себя санкции против энергетического и финансового секторов иранской экономики. Всего в списке около 700 физических и юридических лиц.